Из секс-символа в деда, помешанного на пластике: Как с годами менялась внешность Филиппа Киркорова

Хотим поздравить артиста с днём рождения. И в честь праздника вспомнить, как часто и много раз он менялся за все свои 56 лет. А именно столько и исполняется певцу сегодня, 30 апреля. Ведь несмотря на то, что в последнее время поп-король чудит не по-детски, мы всё равно ценим и любим его.

Детство Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров в детстве, 1974 год. Фото © VK / Филипп Киркоров

Король российской эстрады — так величают поклонники Филиппа Бедросовича, уникального, неповторимого и бесподобного певца, актёра, композитора, народного артиста России и не только. Киркоров с раннего детства покорял людские сердца и оставался там навсегда. Сын известного артиста Бедроса Киркорова и его жены Виктории Лихачёвой, которая была фанаткой певца, родился 30 апреля 1967 года. И рос очень красивым мальчиком с потрясающими карими глазами и вьющимися тёмными волосами.

Филипп Киркоров в подростковом возрасте

Филипп Киркоров исполняет песню "Алёша" 1985 год. Кадр из видео © YouTube / "Музыка на советском телевидении"

Из-за занятости родителей какое-то время Филиппа воспитывала бабушка Лидия Михайловна, цирковая артистка и танцовщица. Благодаря ей он научился показывать фокусы и играть на ксилофоне. А в 1974 году будущий поп-король с семьёй переехал в Москву, где поступил в музыкальную школу, начал заниматься вокалом, игрой на гитаре и фортепиано. Учился Филипп в школе на Таганке, гуманитарные науки давались мальчику хорошо, а с точными возникали проблемы. Однако в целом оценки были хорошие — выпустился из школы с золотой медалью. А после пошёл в театральный институт. Однако в ГИТИС его не взяли, решив, что вокальные данные Киркорова недостаточно хороши. Тогда Филипп поступил в музыкальное училище имени Гнесиных и в 1988 году окончил его с красным дипломом.

Как выглядел 20-летний Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в юности, 1990 год, и во время концерта 1994 года. Фото © ТАСС / Владимир Яцина, Олег Булдаков

Впервые на сцене артист оказался в передаче "Шире круг", где исполнил песню "Алёша". Там его заметила Светлана Анапольская, режиссёр "Голубого огонька", и захотела сделать с ним номер. Сначала ей отказали, но она всё же добилась своего. С того момента карьера певца немного пошла вверх. Юный Киркоров отправился с гастролями в Германию. А после, в 1988 году, познакомился с Ильёй Резниковым, который и представил его Примадонне. Эта встреча стала для артиста судьбоносной. Карьера Киркорова резко взмыла в небо. Немного изменилась и внешность начинающей звезды — его кудрявые чёрные волосы стали длиннее.

Филипп Киркоров в 1995, 1996, 1997 годах. Фото © ТАСС / Олег Булдаков, Геннадий Хамельянин, Виктор Великжанин

Артист стал выступать с сольными программами, масштаб которых безумно радовал публику. После он пустился с гастролями по США, Канаде, Израилю, Германии и Австралии. В 1993 году Киркоров получил премию "Овация" и начал работать над альбомом "Я не Рафаэль". В 1994-м стартовало одноимённое шоу. Песни артиста становились хитами, а концерты вызывали невероятный ажиотаж. Популярность Филиппа неумолимо росла. Но в этом же году, в день его рождения, произошла трагедия — скончалась мать артиста. Алла Пугачёва, которая за несколько недель до этого стала его женой, помогла певцу пережить утрату. Совместно с супругой артист начал путешествовать с концертами по городам Европы и Америки.

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Александра Жудро, Фотохроника ТАСС

В 1995 году вышел его альбом "Скажи солнцу да", тогда же он представил Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Киркоров получил множество музыкальных призов и был признан лучшим поп-исполнителем страны. В 1996-м он стал обладателем премии World Music Awards. Внешность артиста начала меняться куда чаще. Киркоров начал экспериментировать с образами: иногда отпускал небольшую бородку и усы, постоянно менял причёски.

30-летний Филипп Киркоров

Кадры из клипа "Ой, мама, шика дам!", "Огонь и вода" и мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Фото © YouTube / Филипп Киркоров, © YouTube / Наталья Полина

В 1999 году вышла ещё одна из успешнейших концертных программ артиста "Ой, мама, шика дам, шика дам" с восточными мотивами. Тогда же Майкл Джексон пригласил его представить Россию в благотворительном мировом туре американского музыканта Michael Jackson and Friends. What more can I give. В конце 90-х Филипп сменил имидж — он покрасился в блондина и отрастил аккуратную бородку. К примеру, в таком образе он предстал перед зрителями в клипе на песню "Огонь и вода".

Филипп Киркоров, 1998 год, Филипп Киркоров, 2000 год, Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая, 2003 год. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Семён Майстерман, Андрей Кузин

В 2000-х артист попробовал себя в роли продюсера. Его компания Philip Kirkorov Production поставила мюзикл "Чикаго" в России. Кстати, главную роль в нём на пару с королём играла Анастасия Стоцкая, тогда ещё никому не известная. Филипп Бедросович начал часто появляться в различных телепередачах, выступать как актёр. За роль чёрта в новогоднем мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" его отметили наградами фестиваля "Кинотавр" целых два раза. Певец начал часто вести различные телепередачи, в основном музыкальной направленности.

Как выглядел Филипп Киркоров в 40 лет

Филиппа Киркоров в 2008, 2010, 2013 годах. Фото © ТАСС / Пресс-служба Первого канала, Владимир Астапкович, Вадим Тараканов

В 2008 году артист вновь заявил себя в качестве актёра — он сыграл святого Валентина в лирической комедии "Любовь в большом городе". Заняв в 1995 году 17-е место на Евровидении, певец был очень огорчён и хотел реабилитироваться. Он начал продюсировать певцов для конкурса. Начал с Анжелики Агурбаш в 2005 году. После были Дмитрий Колдун, Ани Лорак, в 2016-м — Сергей Лазарев.

В 2005-м брак певца с Примадонной распался. Причиной называли Анастасию Стоцкую, которая была явной фавориткой поп-короля. Найти замену Алле Борисовне было не так-то просто. Поэтому Филипп остался одиноким. В 2011 и 2012 годах он обратился за помощью к суррогатной матери и стал счастливым отцом двух чудесных детей: Аллы-Виктории и Мартина.

Филиппу Киркорову 50 лет

Филипп Киркоров в 2017, 2020, 2021 годах. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Вадим Тараканов, Елизавета Клементьева

Своё 50-летие король российской эстрады отметил концертным шоу "Я". Затем снял несколько неоднозначных клипов "Цвет настроения синий", "Цвет настроения чёрный" и "Ибица". Не все фанаты поняли юмор, и на артиста обрушилось немало хейта. Однако его это мало волнует — Филипп Киркоров продолжает петь, шокировать всех своими невероятными шоу, сниматься в фильмах. В 2021 году он сыграл в восьмых "Ёлках", на следующий год в "СамоИронии судьбы", фильм многие восприняли весьма неоднозначно. С возрастом артист стал ещё больше экспериментировать со своими образами и регулярно удивлять поклонников смелыми идеями в собственной внешности. Из-за королевского статуса Киркоров перестал чего-либо бояться и готов ошеломлять и провоцировать публику и дальше.

55 лет — новый Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в 2022 и 2023 годах. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Савостьянов