"Это от кутюр": Стилист Киркорова раскрыл стоимость концертных костюмов звезды

Костюмы певца Филиппа Киркорова для его юбилейного шоу в сумме стоят примерно миллион евро. Об этом заявил стилист поп-исполнителя Максим Ануфриенко в интервью проекту "Алёна, блин!". По словам стилиста, только туника для песни "Романы" обошлась в 80 тысяч евро.

"Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа", — пояснил Ануфриенко.