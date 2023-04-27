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26 апреля, 23:25

"Это от кутюр": Стилист Киркорова раскрыл стоимость концертных костюмов звезды

Стилист Ануфриенко: Костюмы Киркорова для нового шоу стоят около 1 млн долларов

<p>Филипп Киркоров в своём новом образе. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/alena__blin?z=video-211143004_456239166/b585bc996e0cf10603/pl_wall_-211143004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Алёна, блин!"</a></p>

Филипп Киркоров в своём новом образе. Обложка © Vk / "Алёна, блин!"

Костюмы певца Филиппа Киркорова для его юбилейного шоу в сумме стоят примерно миллион евро. Об этом заявил стилист поп-исполнителя Максим Ануфриенко в интервью проекту "Алёна, блин!". По словам стилиста, только туника для песни "Романы" обошлась в 80 тысяч евро.

"Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа", — пояснил Ануфриенко.

"Умеет удивлять": Басков высказался о новом шокирующем образе Киркорова

"Умеет удивлять": Басков высказался о новом шокирующем образе Киркорова

Напомним, за последние несколько месяцев Киркоров настолько преобразился, что теперь пугает поклонников. Из-за большого количества сделанной пластики те перестали узнавать черты лица кумира, а некоторые и вовсе заподозрили существование двойника знаменитости. Киркоров, впрочем, уже ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом он попросил всех угомониться.

Анатолий Симоненко
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