"Это от кутюр": Стилист Киркорова раскрыл стоимость концертных костюмов звезды
Стилист Ануфриенко: Костюмы Киркорова для нового шоу стоят около 1 млн долларов
Филипп Киркоров в своём новом образе. Обложка © Vk / "Алёна, блин!"
Костюмы певца Филиппа Киркорова для его юбилейного шоу в сумме стоят примерно миллион евро. Об этом заявил стилист поп-исполнителя Максим Ануфриенко в интервью проекту "Алёна, блин!". По словам стилиста, только туника для песни "Романы" обошлась в 80 тысяч евро.
"Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа", — пояснил Ануфриенко.
Напомним, за последние несколько месяцев Киркоров настолько преобразился, что теперь пугает поклонников. Из-за большого количества сделанной пластики те перестали узнавать черты лица кумира, а некоторые и вовсе заподозрили существование двойника знаменитости. Киркоров, впрочем, уже ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом он попросил всех угомониться.