Психолог раскрыла способ настроиться на работу, когда хочется отдыхать

Для повышения эффективности в течение рабочего дня нужно делать перерывы, а в обед устраивать мини-отдых. Об этом "Газете.ru" рассказала практикующий психолог и специалист по дизайну человека Вера Марусина.

Но первое, на чём нужно сделать акцент, — это проведённое с пользой и посвящённое себе время утром. Эксперт не рекомендует поздно вставать и сразу бежать по делам.

"Прислушайтесь к своим ощущениям и уделите 30–60 минут утренней прогулке, пробежке или просто чашке кофе на балконе. Можно выбрать любое занятие по душе, которое станет ежедневной приятной традицией. После этого вы будете идти на работу в совершенно другом настроении и расположении духа", — объяснила психолог.

В обед стоит уделить внимание перерыву, когда можно выйти из офиса. Восстановить силы и вернуться к работе в хорошем настроении поможет прогулка в ближайшем парке. Нельзя забывать о себе и после смены, несколько часов стоит посвятить любимому спорту или хобби.

Секрет успеха — в любви к своей деятельности, потому что выполнять любимую работу гораздо легче, чем нелюбимую. В этом вопросе важно слушать себя, и если минусов больше, чем плюсов, стоит подумать над сменой направления, считает Марусина.

"Главное всё взвесить и постепенно начать делать то, что будет приносить больше счастья в жизни", — рекомендует специалист.