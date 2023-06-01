Гастроэнтеролог рассказала, как по крови можно подобрать диету

В преддверии лета многие прибегают к различным диетам, чтобы привести фигуру в порядок. О необычном способе сбросить вес в 90-х годах рассказал американский натуропат Питер Д'Адамо. Суть в том, что люди якобы легче усваивают определённую пищу в зависимости от группы крови. Именно этот факт, по его мнению, и имеет значение при выборе подходящего для похудения рациона. Доктор составил целую таблицу, в которой указал, какие продукты полезны, а каких нужно избегать при определённой группе крови.

Однако кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух усомнилась в эффективности этой методики. Она отметила, что в работах американца нет ссылок на серьёзные научные труды. Однако в целом кровь действительно может показать, есть ли причины для ограничений в рационе.

"Подсказать диету могут обычные анализы. Например, биохимия крови даст картину работы почек, печени, поджелудочной железы. Общий анализ крови укажет на анемию, нехватку или избыток витаминов и микроэлементов. А специалист с учётом этих данных поможет индивидуально скорректировать режим и рацион", — приводят слова Кашух "Вести Подмосковья".