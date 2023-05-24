Учёные рассказали о самой оптимальной диете для пожилых

Здоровые низкоуглеводная и низкожировая диеты лучше всего подходят людям старше 50 лет. К такому выводу пришли китайские учёные, их работа размещена в Journal of Internal Medicine.

В эксперименте участвовали 371 159 человек в возрасте от 50 лет до 71 года. Каждый из них придерживался низкоуглеводной или низкожировой диеты. При этом одни ограничивались здоровыми продуктами, а другие ели те, где были насыщенные жиры и низкокачественные углеводы. Наблюдения проводились на протяжении 23,5 года, в итоге зафиксировано 165 698 смертей из-за неправильного питания.

"Клинические испытания показали эффективность низкоуглеводных диет и диет с минимальным содержанием жиров для снижения веса и сердечно-сосудистой системы. Наибольшему риску смерти были подвержены участники, придерживающиеся нездоровой низкоуглеводной диеты. В случае здоровой низкоуглеводной диеты риск летальных исходов от всех причин был даже несколько ниже, чем в общей популяции", — приводит фрагмент статьи РИА "ФедералПресс".

Эксперты выяснили, что при здоровой низкожировой диете риск смерти снизился на 18%. Специалисты уточнили, что здоровый низкоуглеводный рацион содержит много ненасыщенных жиров и минимум низкокачественных углеводов — очищенных злаков, продуктов с сахаром, фруктовых соков, крахмалистых овощей. При этом при правильной низкожировой диете должно быть мало насыщенных жиров и как можно больше растительных белков. Всё это не обходится без цельных зёрен и фруктов, а также бобовых и некрахмалистых овощей.