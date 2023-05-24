"Ешь быстрее": Названы вредные привычки из детства, приводящие к пищевым расстройствам

Некоторые привычки из детства могут привести к серьёзным пищевым расстройствам. Так, многие считают, что лучше выпить полезный сок, чем вредную газировку, но на самом деле он тоже опасен для здоровья. Об этом заявил эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании – производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис.

"Перед продажей соки проходят промышленную обработку и лишаются многих полезных свойств. При этом для лучшего хранения и вкуса в конечный продукт добавляют сахар и консерванты. Однако соки и так содержат большое количество сахаров, что делает ситуацию с сахаром в напитке ещё более ужасающей", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Также специалист вспомнил о фразе "Ешь быстрее, хватит кашу по тарелке размазывать". Верис подчеркнул, что в таком случае еда ассоциируется с негативом, а приём пищи перестаёт доставлять наслаждение и вызывает стресс.

"Если есть в спешке, то риск, что еда будет плохо измельчена при пережёвывании и большие куски попадут в пищевод, возрастает. Пища не смешивается со слюной и затем с кислотой в желудке должным образом и переваривается дольше, вызывая дискомфорт", — объяснил специалист.

Ещё одна распространённая ситуация в детстве — когда ребёнок получает еду в качестве вознаграждения. Сначала это может мотивировать, но впоследствии приводит к нарушению аппетита, подчеркнул Верис.