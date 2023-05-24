Регион

Уведомления отключены

24 мая, 13:27

"Ешь быстрее": Названы вредные привычки из детства, приводящие к пищевым расстройствам

Эксперт Верис: Использование пакетированных соков — плохая пищевая привычка

Некоторые привычки из детства могут привести к серьёзным пищевым расстройствам. Так, многие считают, что лучше выпить полезный сок, чем вредную газировку, но на самом деле он тоже опасен для здоровья. Об этом заявил эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании – производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис.

"Перед продажей соки проходят промышленную обработку и лишаются многих полезных свойств. При этом для лучшего хранения и вкуса в конечный продукт добавляют сахар и консерванты. Однако соки и так содержат большое количество сахаров, что делает ситуацию с сахаром в напитке ещё более ужасающей", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Также специалист вспомнил о фразе "Ешь быстрее, хватит кашу по тарелке размазывать". Верис подчеркнул, что в таком случае еда ассоциируется с негативом, а приём пищи перестаёт доставлять наслаждение и вызывает стресс.

"Если есть в спешке, то риск, что еда будет плохо измельчена при пережёвывании и большие куски попадут в пищевод, возрастает. Пища не смешивается со слюной и затем с кислотой в желудке должным образом и переваривается дольше, вызывая дискомфорт", — объяснил специалист.

Ещё одна распространённая ситуация в детстве — когда ребёнок получает еду в качестве вознаграждения. Сначала это может мотивировать, но впоследствии приводит к нарушению аппетита, подчеркнул Верис.

Учёные нашли способ утолить голод, глядя на фотографии еды

Учёные нашли способ утолить голод, глядя на фотографии еды

Ранее токсиколог Михаил Кутушов перечислил самые опасные для здоровья диеты. Многие из них могут не только негативно сказаться на внешности, но и привести к летальному исходу.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров