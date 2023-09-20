Путин: Попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия

Попытки отменить российское искусство смехотворны в масштабах его величия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на открытии заседания попечительского совета Мариинского театра.

"Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства", — сказал российский лидер.

Тем не менее русским артистам действительно приходится сталкиваться с агрессивными попытками их "отменить", констатировал Путин. Происходит дискриминация российских истории, музыки, балета, театра, литературы, живописи и всех достижений в сфере искусства.