В Кремле рассказали, ждать ли от Путина ответа Байдену на недавнее оскорбление

Президент России Владимир Путин никогда не опустится до оскорблений, как это делает его американский коллега Джо Байден. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, ещё раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать", — сказал он, комментируя недавнее заявление Байдена.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ посоветовал 80-летнему политику стремиться к такому же уровню поддержки своими гражданами и избирателями, как у Путина. По словам Пескова, глава Белого дома не смог добиться подобного за всю свою карьеру, а ведь впереди у него "весьма и весьма непростые выборы".