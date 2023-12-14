Путин вступился за израильских спортсменов, которых требуют отстранить из-за войны в Газе
Путин заявил, что спорт вне политики и призван объединять людей
Призывы отстранить израильских спортсменов от международных соревнований противоречат принципам олимпизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что спорт должен быть вне политики. Видео © LIFE
"В этой связи вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам", — указал российский лидер в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в четверг, 14 декабря.
Путин добавил, что спорт вне политики и призван объединять людей, спортсмены должны соревноваться без ограничений. Также, по словам главы государства, всё то, что делают в настоящее время международные чиновники в отношении российских спортсменов, противоречит идеям основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена.
Российский лидер считает, что спортивные чиновники слишком увлеклись бизнес-составляющей спорта и если они будут продолжать в том же духе, то похоронят олимпийское движение.
А ранее Лайф писал, что 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, но в нейтральном статусе. Кроме того, есть куча ограничений.