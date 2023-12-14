Путин вступился за израильских спортсменов, которых требуют отстранить из-за войны в Газе

Призывы отстранить израильских спортсменов от международных соревнований противоречат принципам олимпизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что спорт должен быть вне политики. Видео © LIFE

"В этой связи вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам", — указал российский лидер в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в четверг, 14 декабря.

Путин добавил, что спорт вне политики и призван объединять людей, спортсмены должны соревноваться без ограничений. Также, по словам главы государства, всё то, что делают в настоящее время международные чиновники в отношении российских спортсменов, противоречит идеям основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена.