Путин заявил, что проверит стоимость проезда по трассе М12 Москва – Казань

Российский лидер Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М12 Москва – Казань. Об этом он заявил, отвечая на вопрос москвича, — мужчина рассказал, что проезд из одного города в другой может обойтись в шесть тысяч рублей.

"Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4–4,5 тысячи [рублей]. Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень работает. Я проверю, обещаю. Обязательно посмотрю", — подчеркнул Путин.

Напомним, в 2021 году в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.

Кроме того, в ходе сегодняшней пресс-конференции Путин отметил, что высокоскоростные магистрали могут появиться в направлении юга России. По словам президента РФ, сейчас нужно создать эффективную структуру, которая разработает хороший бизнес-план.