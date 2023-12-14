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Путин: Микрофинансовые организации нужно не закрывать, а "приводить в чувство"

14 декабря, 13:36
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В России нет смысла ликвидировать микрофинансовые организации, но нужно контролировать их деятельность, чтобы они не обманывали доверчивых граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доверием людей, ещё что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно", — объяснил глава государства.

Путин — об ипотеке для бойцов СВО: Вот мы сидим в тепле, а ребята под пулями

Путин — об ипотеке для бойцов СВО: Вот мы сидим в тепле, а ребята под пулями

Также Путин сообщил, что в четырёх новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — необходимо распространить льготную ипотеку на вторичное жильё. Сейчас программа действует только на квартиры в новостройках и составляет 2%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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