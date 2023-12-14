Путин: Микрофинансовые организации нужно не закрывать, а "приводить в чувство"
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
В России нет смысла ликвидировать микрофинансовые организации, но нужно контролировать их деятельность, чтобы они не обманывали доверчивых граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
"А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доверием людей, ещё что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно", — объяснил глава государства.
Также Путин сообщил, что в четырёх новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — необходимо распространить льготную ипотеку на вторичное жильё. Сейчас программа действует только на квартиры в новостройках и составляет 2%.