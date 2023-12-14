Путин: Микрофинансовые организации нужно не закрывать, а "приводить в чувство"

В России нет смысла ликвидировать микрофинансовые организации, но нужно контролировать их деятельность, чтобы они не обманывали доверчивых граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доверием людей, ещё что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно", — объяснил глава государства.