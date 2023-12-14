"Почётное место": Путин заявил, что Украина забрала у Молдавии звание самой бедной страны Европы
Путин: Молдавия может не участвовать в интеграционном процессе, если не хочет
Молдавия может не участвовать в интеграционном процессе на постсоветском пространстве, если не хочет. Об этом в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что, видимо, таков выбор руководства постсоветской республики.
"Молдавия — одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почётное место", — указал глава государства.
Российский лидер отметил, что если Молдавия, получающая от РФ энергоносители по низким ценам, хочет "последовать примеру Германии", получающей их из США на 30% дороже, чем от Москвы, то пусть так и делает. Также Путин указал, что большой ценности для России присутствие Молдавии в СНГ не имеет. Но Москва готова сотрудничать с Кишинёвом, ни от кого не "отпихивается", подчеркнул президент.
"Хотят работать — мы рады, пожалуйста. Не хотят — это их выбор", — добавил Путин.
Напомним, в начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет покупать газ у России. Причём постсоветская республика задолжала "Газпрому" 709 миллионов долларов и не торопится выплачивать эту сумму. В свою очередь госкорпорация опровергла громкие заявления Парликова и рассказала, что на самом деле "Молдовагаз" продолжает ежесуточно подавать заявки на поставку топлива. А по словам президента Молдавии Майи Санду, долг куда меньше — всего девять миллионов долларов.
LIFE / Павел Баранов