"Почётное место": Путин заявил, что Украина забрала у Молдавии звание самой бедной страны Европы

Молдавия может не участвовать в интеграционном процессе на постсоветском пространстве, если не хочет. Об этом в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что, видимо, таков выбор руководства постсоветской республики.

"Молдавия — одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почётное место", — указал глава государства.

Российский лидер отметил, что если Молдавия, получающая от РФ энергоносители по низким ценам, хочет "последовать примеру Германии", получающей их из США на 30% дороже, чем от Москвы, то пусть так и делает. Также Путин указал, что большой ценности для России присутствие Молдавии в СНГ не имеет. Но Москва готова сотрудничать с Кишинёвом, ни от кого не "отпихивается", подчеркнул президент.