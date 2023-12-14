Путин: Продовольственная безопасность России обеспечена

Продовольственная безопасность России обеспечена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что имеющаяся проблема в области селекции решается.

"По поводу обеспечения продовольственной безопасности можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена", — указал глава государства в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Президент добавил, что есть проблемы, которые касаются семян и задачи в области селекции. Программа по семенам действует до 2030 года, отметил Путин.

"Она реализуется, осуществляется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить. Она решается, но мы её решим окончательно", — подчеркнул российский лидер.