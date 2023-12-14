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14 декабря, 13:20

Путин: Продовольственная безопасность России обеспечена

Продовольственная безопасность России обеспечена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что имеющаяся проблема в области селекции решается.

"По поводу обеспечения продовольственной безопасности можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена", — указал глава государства в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Президент добавил, что есть проблемы, которые касаются семян и задачи в области селекции. Программа по семенам действует до 2030 года, отметил Путин.

"Она реализуется, осуществляется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить. Она решается, но мы её решим окончательно", — подчеркнул российский лидер.

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Ранее президент напомнил, что Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия. РФ выполняет все свои обязательства, несмотря на обострение хронических проблем в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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