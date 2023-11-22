Путин: Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия

Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия и выполняет все свои обязательства, несмотря на обострение проблем в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на внеочередном саммите "Группы двадцати" (G20).

"Нарастает турбулентность на рынках. Обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия", — подчеркнул глава государства.

В связи с этим Путин добавил, что первые корабли с бесплатным российским зерном уже отправились в Африку.

Как писал Лайф, 17 ноября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо. В пункты назначения они должны прибыть в конце ноября – начале декабря.