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22 ноября, 13:41

Путин: Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия

Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия и выполняет все свои обязательства, несмотря на обострение проблем в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на внеочередном саммите "Группы двадцати" (G20).

"Нарастает турбулентность на рынках. Обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия", — подчеркнул глава государства.

В связи с этим Путин добавил, что первые корабли с бесплатным российским зерном уже отправились в Африку.

Как писал Лайф, 17 ноября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо. В пункты назначения они должны прибыть в конце ноября – начале декабря.

Путин заявил о наращивании поставок топлива и продовольствия Глобальному Югу

Путин заявил о наращивании поставок топлива и продовольствия Глобальному Югу

Напомним, после срыва зерновой сделки по вине Украины и Запада Россия пообещала не оставить страны Африки без сельскохозяйственной продукции. К слову, в рамках договорённостей Чёрный континент получал всего 3% от обещанного объёма зерна, остальное незаконно уходило в Евросоюз. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва с избытком компенсирует это.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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