Два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Два судна с переданной на безвозмездной основе российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Каждое из них перевозит по 25 тысяч тонн зерна.
"Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября – начале декабря этого года", — сказал он в ходе посещения стенда министерства на выставке-форуме "Россия".
Также до конца года корабли с пшеницей отправятся в Центрально-Африканскую Республику, Зимбабве, Мали и Эритрею. Министр напомнил, что в общей сложности на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн зерна.
Напомним, после срыва зерновой сделки по вине Украины и Запада Россия пообещала не оставить страны Африки без сельскохозяйственной продукции. К слову, в рамках договорённостей Чёрный континент получал всего 3% от обещанного объёма зерна, остальное незаконно уходило в Евросоюз. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва с избытком компенсирует это.
ТАСС / Александр Щербак