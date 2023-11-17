Два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

Два судна с переданной на безвозмездной основе российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Каждое из них перевозит по 25 тысяч тонн зерна.

"Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября – начале декабря этого года", — сказал он в ходе посещения стенда министерства на выставке-форуме "Россия".

Также до конца года корабли с пшеницей отправятся в Центрально-Африканскую Республику, Зимбабве, Мали и Эритрею. Министр напомнил, что в общей сложности на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн зерна.