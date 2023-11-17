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17 ноября, 11:10

Два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

Два судна с переданной на безвозмездной основе российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Каждое из них перевозит по 25 тысяч тонн зерна.

"Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября – начале декабря этого года", — сказал он в ходе посещения стенда министерства на выставке-форуме "Россия".

Также до конца года корабли с пшеницей отправятся в Центрально-Африканскую Республику, Зимбабве, Мали и Эритрею. Министр напомнил, что в общей сложности на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн зерна.

Из порта Новороссийска вышло судно с пшеницей, предназначенной для стран Африки

Из порта Новороссийска вышло судно с пшеницей, предназначенной для стран Африки

Напомним, после срыва зерновой сделки по вине Украины и Запада Россия пообещала не оставить страны Африки без сельскохозяйственной продукции. К слову, в рамках договорённостей Чёрный континент получал всего 3% от обещанного объёма зерна, остальное незаконно уходило в Евросоюз. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва с избытком компенсирует это.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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