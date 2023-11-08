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8 ноября, 10:30

Из порта Новороссийска вышло судно с пшеницей, предназначенной для стран Африки

ФТС: Таможенники оформили 25 тысяч тонн пшеницы для одной из африканских стран

<p>Таможенники оформили партию гуманитарного груза для африканской страны. Фото ©<a href="https://t.me/customs_rf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Telegram / ФТС России</a></p>

Таможенники оформили партию гуманитарного груза для африканской страны. Фото © Telegram / ФТС России

В морской порт Новороссийска прибыло судно для погрузки 25 тысяч тонн пшеницы, предназначенной в качестве гуманитарной помощи для одной из стран Африки. Как сообщает пресс-служба ФТС, таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и уже выпустили товар.

Минсельхоз РФ озвучил сроки начала поставок российского зерна в Африку

Минсельхоз РФ озвучил сроки начала поставок российского зерна в Африку

Напомним, что после срыва зерновой сделки по вине Киева и его западных партнёров Москва пообещала не оставлять Африку без сельхозпродукции, которая получила лишь 3% от всего обещанного объёма зерна — остальное незаконно уходило в ЕС. Но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, наша страна компенсирует поставки зерна в страны Африки с избытком.

Алексей Берковиц
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