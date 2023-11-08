В морской порт Новороссийска прибыло судно для погрузки 25 тысяч тонн пшеницы, предназначенной в качестве гуманитарной помощи для одной из стран Африки. Как сообщает пресс-служба ФТС, таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и уже выпустили товар.

Напомним, что после срыва зерновой сделки по вине Киева и его западных партнёров Москва пообещала не оставлять Африку без сельхозпродукции, которая получила лишь 3% от всего обещанного объёма зерна — остальное незаконно уходило в ЕС. Но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, наша страна компенсирует поставки зерна в страны Африки с избытком.