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22 августа, 16:26

Путин заявил о наращивании поставок топлива и продовольствия Глобальному Югу

Россия сейчас наращивает объёмы поставок топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга. Об этом в ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга", — сказал он.

Российский лидер добавил, что Москва выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по теме поставок топлива и продовольствия.

Кремль: Россия помогает поставкам продовольствия на мировые рынки, а не препятствует им

Кремль: Россия помогает поставкам продовольствия на мировые рынки, а не препятствует им

Как писал Лайф, ранее Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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