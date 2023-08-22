Путин заявил о наращивании поставок топлива и продовольствия Глобальному Югу
Россия сейчас наращивает объёмы поставок топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга. Об этом в ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга", — сказал он.
Российский лидер добавил, что Москва выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по теме поставок топлива и продовольствия.
Как писал Лайф, ранее Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран.