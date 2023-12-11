Россия вводит временный запрет на экспорт пшеницы для стабилизации цен

Россия временно приостанавливает вывоз твёрдых сортов пшеницы за границу, заявили в Правительстве РФ. По информации кабмина, мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию стоимости продуктов.

Принятый 11 декабря документ содержит ряд исключений. Запрет на экспорт не будет действовать в случае необходимости оказания гуманитарной помощи. Ещё пшеницу продолжат поставлять в Абхазию и Южную Осетию, а также странам – участницам Евразийского экономического союза.

"Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года", — сказано в сообщении.