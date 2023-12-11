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11 декабря, 19:59

Россия вводит временный запрет на экспорт пшеницы для стабилизации цен

Правительство России на полгода запретило экспорт твёрдой пшеницы

Россия временно приостанавливает вывоз твёрдых сортов пшеницы за границу, заявили в Правительстве РФ. По информации кабмина, мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию стоимости продуктов.

Принятый 11 декабря документ содержит ряд исключений. Запрет на экспорт не будет действовать в случае необходимости оказания гуманитарной помощи. Ещё пшеницу продолжат поставлять в Абхазию и Южную Осетию, а также странам – участницам Евразийского экономического союза.

"Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года", — сказано в сообщении.

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Напомним, что в конце ноября Россия поставила в Сомали 25 тысяч тонн зерна. Пшеница была передана Могадишо на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи на фоне разрушительных наводнений.

Обложка ©

Freepik / aleksandarlittlewolf

Илья Пушкарев
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