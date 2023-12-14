Путин рассказал об игре в шахматы и важности работы над собой

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции рассказал, как недавно играл в шахматы с "одним молодым человеком". Глава государства спросил своего оппонента: "Как думаешь, я выиграю?" На это он получил интересный ответ.

"Он на меня посмотрел снизу вверх и говорит: "Вряд ли", — отметил Путин.

По словам российского лидера, это говорит о необходимости постоянно работать над собой, что он и постарается делать.