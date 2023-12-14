Путин надеется, что индексация пенсий на 7,5% будет не ниже инфляции

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала грядущего года будут проиндексированы на 7,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Он рассчитывает, что индексация окажется не ниже инфляции.

"Действительно, пенсии предполагается индексировать [на] 7,5%. Надеюсь, что это будет <…> не ниже инфляции", — сказал глава государства.