Путин надеется, что индексация пенсий на 7,5% будет не ниже инфляции
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала грядущего года будут проиндексированы на 7,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Он рассчитывает, что индексация окажется не ниже инфляции.
"Действительно, пенсии предполагается индексировать [на] 7,5%. Надеюсь, что это будет <…> не ниже инфляции", — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин извинился за цены на яйца в России. По его словам, скоро данная проблема будет решена и уже сейчас нашлись дополнительные поставщики этого продукта.
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LIFE / Павел Баранов