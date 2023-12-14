Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

В сегодняшней совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии нашлось место и личному вопросу президенту РФ Владимиру Путину. Так, одному из участников стало интересно, кем глава государства мечтал стать в детстве. Отвечая на этот вопрос, президент подметил, что человек в разные периоды жизни по-разному относится к окружающим его ценностям.

Путин рассказал, что в детстве мечтал стать лётчиком и разведчиком. Видео © LIFE

"Я хотел быть и лётчиком. Но основная [мечта], уже когда в старших классах [учился], я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им", — сказал Путин.

В 2017 году на встрече с педагогами Путин подробно рассказывал о том, что в школе мечтал стать разведчиком. Тогда президент, в частности, вспомнил, что после похода в приёмную КГБ СССР стал готовиться к поступлению на юрфак.