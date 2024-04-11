Звезда "Бесславных ублюдков" Тиль Швайгер может лишиться ноги

Известный немецкий актёр, сценарист и кинорежиссёр Тиль Швайгер борется с сепсисом голени, из-за которого ввиду отсутствия улучшений ему могут ампутировать ногу. Об этом он сообщил в беседе с газетой Bild.

"Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится всё хуже", — поделился Тиль Швайгер.

Издание сообщает: существует риск того, что врачам придётся провести операцию по ампутации ноги актёра. Сам Швайгер настроен оптимистично и рассчитывает в скором времени поправиться, чтобы поехать в Нью-Йорк и посетить премьеру фильма "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где он исполнил главную роль. Тем не менее врачи предупреждают о возможных осложнениях вследствие такой поездки, поэтому убеждают актёра дать организму время на восстановление.

Тиль Швайгер известен широкому кругу зрителей по своим ролям в картинах "Бесславные ублюдки", "Достучаться до небес" и "Босиком по мостовой".