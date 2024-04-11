Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 14:32

Звезда "Бесславных ублюдков" Тиль Швайгер может лишиться ноги

Bild: Актёру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени

Тиль Швайгер. Фото © X / Til Schweiger

Тиль Швайгер. Фото © X / Til Schweiger

Известный немецкий актёр, сценарист и кинорежиссёр Тиль Швайгер борется с сепсисом голени, из-за которого ввиду отсутствия улучшений ему могут ампутировать ногу. Об этом он сообщил в беседе с газетой Bild.

"Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится всё хуже", — поделился Тиль Швайгер.

Издание сообщает: существует риск того, что врачам придётся провести операцию по ампутации ноги актёра. Сам Швайгер настроен оптимистично и рассчитывает в скором времени поправиться, чтобы поехать в Нью-Йорк и посетить премьеру фильма "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где он исполнил главную роль. Тем не менее врачи предупреждают о возможных осложнениях вследствие такой поездки, поэтому убеждают актёра дать организму время на восстановление.

Тиль Швайгер известен широкому кругу зрителей по своим ролям в картинах "Бесславные ублюдки", "Достучаться до небес" и "Босиком по мостовой".

Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актёр не рад жизни из-за деменции
Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актёр не рад жизни из-за деменции

Ранее на улице в Калифорнии впервые за долгое время был замечен Брюс Уиллис, борющийся с деменцией. Его увидели после прогулки с ассистентом. Актёр сидел в машине и пребывал в хорошем настроении.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров