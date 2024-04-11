Ветеринар рассказал, какие препараты из аптечки подойдут кошкам и собакам

В ситуациях, когда питомцы нуждаются в "экстренной" помощи, можно облегчить их состояние с помощью препаратов из домашней аптечки. К таблеткам, которые помогут любимцу избавиться от токсинов из кишечника, можно отнести "Энтерозоо", "Полисорб", "Энтеросгель", активированный уголь и "Смекту". А успокоить от стресса пушистика смогут "Экспресс Успокоин", "Стоп-стресс", "Ветранквил" и "Ветспокоин".

"Желательно иметь в аптечке что-либо из нераздражающих антисептических растворов. Например, ветеринарный препарат "Фармоксидин" или "человеческие" "Мирамистин", "Хлоргексидин", перекись водорода", — рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры "Ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с "Газетой.ru".

А вот для того, чтобы минимизировать потерю жидкости при отравлении и интоксикации животного, Руденко советует обратиться к медицинскому препарату "Регидрон" или минеральной воде без газа. Помимо всех внутренних заболеваний, есть и внешние: клещи, насекомые и паразиты. В таком случае ни одно обезболивающее средство давать питомцу без осмотра ветврача не рекомендуется, потому что возможны побочные эффекты.

При этом бывают ситуации, когда животное лучше как можно быстрее доставить к ветеринару — кашель, одышка, рвота, диарея, увеличение объема живота, раны, повреждения кожных покровов, судороги, кровотечения, вялость и лихорадка.