Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 19:53

Ветеринар рассказал, какие препараты из аптечки подойдут кошкам и собакам

Ветеринар Руденко: Питомцам нельзя давать обезболивающее без рекомендаций врача

В ситуациях, когда питомцы нуждаются в "экстренной" помощи, можно облегчить их состояние с помощью препаратов из домашней аптечки. К таблеткам, которые помогут любимцу избавиться от токсинов из кишечника, можно отнести "Энтерозоо", "Полисорб", "Энтеросгель", активированный уголь и "Смекту". А успокоить от стресса пушистика смогут "Экспресс Успокоин", "Стоп-стресс", "Ветранквил" и "Ветспокоин".

"Желательно иметь в аптечке что-либо из нераздражающих антисептических растворов. Например, ветеринарный препарат "Фармоксидин" или "человеческие" "Мирамистин", "Хлоргексидин", перекись водорода", — рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры "Ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с "Газетой.ru".

А вот для того, чтобы минимизировать потерю жидкости при отравлении и интоксикации животного, Руденко советует обратиться к медицинскому препарату "Регидрон" или минеральной воде без газа. Помимо всех внутренних заболеваний, есть и внешние: клещи, насекомые и паразиты. В таком случае ни одно обезболивающее средство давать питомцу без осмотра ветврача не рекомендуется, потому что возможны побочные эффекты.

При этом бывают ситуации, когда животное лучше как можно быстрее доставить к ветеринару — кашель, одышка, рвота, диарея, увеличение объема живота, раны, повреждения кожных покровов, судороги, кровотечения, вялость и лихорадка.

Учёные выяснили, что сон вместе с собакой приводит к развитию бессонницы
Учёные выяснили, что сон вместе с собакой приводит к развитию бессонницы

А ранее собаководам назвали эффективные способы защиты "хвостиков" от клещей. Сами по себе эти кровососущие не страшны, а вот их укус может стать причиной развития смертельно опасных заболеваний. К тому же четвероногие могут приносить клещей на себе, а те — перескакивать на хозяев питомцев.

Обложка ©

Unsplash / Andrew S

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров