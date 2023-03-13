Пара из Британии обнаружила в доме огромный улей после того, как по стенам стал стекать мёд

Супруги из Великобритании обнаружили в доме огромный улей после того, как по стенам стал стекать мёд. Как сообщает The Mirror, тёмные пятна в спальне заметила 41-летняя Кейт Демпси. Поняв, что это что-то сладкое, они вместе с мужем решили проделать дыру в полу детской комнаты, которая находится на втором этаже, и обнаружили там двухметровые куски пчелиных сот и литры мёда.

"Мы никогда не видели ничего подобного. Это был огромный улей. Мы продолжали убирать половицы — и появлялось всё больше и больше сот. Запах сразу же поразил нас. Это было сладкое зловоние, и этот тошнотворный запах был целую вечность", — отметила женщина.

Супруги обратились за помощью к специалистам, однако те выдвинули неподъёмный счёт за услуги. Поэтому Демпси вместе с мужем решила позвать друзей, чтобы избиваться от следов пчёл. На уборку всего мёда потребовалось около четырёх недель, супруги старались не тревожить и не убить насекомых.