Жених раздал гостям на свадьбе конверты с доказательствами измен его невесты

В Британии жених узнал об изменах возлюбленной до свадьбы, но дождался торжественной церемонии и публично раскрыл её тайну перед всеми родственниками. Об этом пишет издание Wales Online со ссылкой на ведущую подкаста The Unfiltered Bride и свадебного организатора Джорджи Митчелл.

Мужчина узнал, что его невеста начала встречаться с его другом и будущим шафером. Однако разрывать помолвку он не стал и продолжил готовиться к бракосочетанию. В назначенный день друзья и близкие собрались в ресторане, чтобы поздравить молодожёнов. Мужчина попросил слова и заявил, что приготовил сюрприз для всех.

"Как раз перед тем, как я начну речь, сейчас принесут конверты. Не могли бы вы все их открыть?" — сказал он.

В конвертах оказались фото супруги, доказывающие её отношения с шафером. Мужчина молча вышел вместе со своими родственниками. Этим он хотел не только унизить женщину в глазах семьи и друзей, но и вынудить их оплатить счёт в ресторане.