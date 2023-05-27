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27 мая, 15:33

Жених раздал гостям на свадьбе конверты с доказательствами измен его невесты

Wales Online: Британец публично унизил жену во время свадьбы, узнав о её изменах

В Британии жених узнал об изменах возлюбленной до свадьбы, но дождался торжественной церемонии и публично раскрыл её тайну перед всеми родственниками. Об этом пишет издание Wales Online со ссылкой на ведущую подкаста The Unfiltered Bride и свадебного организатора Джорджи Митчелл.

Мужчина узнал, что его невеста начала встречаться с его другом и будущим шафером. Однако разрывать помолвку он не стал и продолжил готовиться к бракосочетанию. В назначенный день друзья и близкие собрались в ресторане, чтобы поздравить молодожёнов. Мужчина попросил слова и заявил, что приготовил сюрприз для всех.

"Как раз перед тем, как я начну речь, сейчас принесут конверты. Не могли бы вы все их открыть?" — сказал он.

В конвертах оказались фото супруги, доказывающие её отношения с шафером. Мужчина молча вышел вместе со своими родственниками. Этим он хотел не только унизить женщину в глазах семьи и друзей, но и вынудить их оплатить счёт в ресторане.

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Ранее Лайф писал, что во Вьетнаме мужчина изменял жене с домработницей, пока его не сдал с поличным любимчик семьи — попугай. Он сымитировал всё, что слышал во время тайных встреч возлюбленных.

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freepik

Татьяна Миссуми
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