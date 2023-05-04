Болтливый попугай сдал жене мужа-изменника, по ролям разыграв его секс с домработницей
Во Вьетнаме жена узнала об изменах мужа от попугая
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Во Вьетнаме мужчина изменял жене с домработницей, пока его не сдал с поличным любимчик семьи — попугай. Историю запутанного любовного треугольника рассказало издание The Thaiger.
Семейная пара владела прибыльным мебельным бизнесом. В свободное время мужчина предпочитал отдыхать на крыше дома, где выращивал растения и учил своего попугая говорить. Чтобы поменьше заниматься готовкой и уборкой, влюблённые наняли домработницу, которую поселили в комнату к пернатому.
Через несколько месяцев женщина стала замечать, что муж в её присутствии нервничал, а помощница по дому избегала лишних разговоров. Возможно, тайное никогда не стало бы явным, если бы не болтливый попугай. Птица внезапно начала воспроизводить фразы интимного характера. Отпираться муж не стал и признался в изменах.
Мужчина, как оказалось, давно уговаривал домработницу сбежать с ним и жаловался, что очень устал от жены. Теперь пара подала на развод и собирается делить имущество. Суд также решит, с кем останется попугай, не умеющий держать язык за зубами.
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