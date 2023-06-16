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16 июня, 07:33

На Кубани задержали подростка, планировавшего поджечь образовательное учреждение

В Краснодарском крае подростка обвиняют в подготовке теракта

<p>Работа Следственного комитета по месту жительства обвиняемого подростка. Обложка © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю</p>

Работа Следственного комитета по месту жительства обвиняемого подростка. Обложка © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

В Армавире Краснодарского края задержали подростка, готовившего теракт. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону, в период с апреля по май текущего года он решил в целях устрашения населения поджечь одно из образовательных учреждений города.

"Реализуя задуманное, злоумышленник самостоятельно изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая 2023 года его противоправная деятельность была пресечена правоохранителями", говорится в опубликованном сообщении.

Оперативное сопровождение задержанного ведут сотрудники краевого управления ФСБ, его заключили под стражу и предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта. Ведутся следственные действия.

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Лайф рассказывал о задержании в Ставропольском крае двух мужчин, планировавших взорвать отдел полиции в Пятигорске. Выяснилось, что они примкнули к ИГИЛ*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Матвей Константинов
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