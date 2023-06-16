На Кубани задержали подростка, планировавшего поджечь образовательное учреждение

В Армавире Краснодарского края задержали подростка, готовившего теракт. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону, в период с апреля по май текущего года он решил в целях устрашения населения поджечь одно из образовательных учреждений города.

"Реализуя задуманное, злоумышленник самостоятельно изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая 2023 года его противоправная деятельность была пресечена правоохранителями", — говорится в опубликованном сообщении.

Оперативное сопровождение задержанного ведут сотрудники краевого управления ФСБ, его заключили под стражу и предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта. Ведутся следственные действия.

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