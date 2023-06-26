Умер подросток, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве

В реанимации скончался 14-летний подросток, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве. Об этом сообщил SHOT.

Обожжённый мальчик провёл последние три недели своей жизни в реанимации. К сожалению, несмотря на все старания врачей, спасти ему жизнь не удалось.