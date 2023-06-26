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26 июня, 16:39

Умер подросток, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве

В реанимации скончался 14-летний подросток, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве. Об этом сообщил SHOT.

Обожжённый мальчик провёл последние три недели своей жизни в реанимации. К сожалению, несмотря на все старания врачей, спасти ему жизнь не удалось.

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Напомним, 5 июня в районе Южное Бутово в Москве 14-летний подросток облил бензином и поджёг своего друга. Пострадавший получил ожог 100% поверхности тела. Сразу было заведено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого арестовали на два месяца, свою вину он не признаёт. Отчим поджигателя считает, что тот поджёг друга ради пранка.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Москвы

Юрий Лысенко
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