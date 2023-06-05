Подожжённый на юге Москвы подросток получил ожог 100% поверхности тела

"Тотальный ожог 100% поверхности тела" — такой ужасный диагноз поставили подростку, которого поджёг друг на детской площадке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сейчас парень в критическом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы его спасти. Со всеми, кто находился на детской площадке в момент случившегося, работают следователи.