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5 июня, 15:30

Подожжённый на юге Москвы подросток получил ожог 100% поверхности тела

<p>Бутылка с бензином, которым подожгли подростка на детской площадке в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Бутылка с бензином, которым подожгли подростка на детской площадке в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

"Тотальный ожог 100% поверхности тела" — такой ужасный диагноз поставили подростку, которого поджёг друг на детской площадке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сейчас парень в критическом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы его спасти. Со всеми, кто находился на детской площадке в момент случившегося, работают следователи.

Опубликовано видео с детской площадки в Москве, где подросток поджёг друга

Опубликовано видео с детской площадки в Москве, где подросток поджёг друга

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Инцидент произошёл в Южном Бутове.

Никита Осипов
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