Подожжённый на юге Москвы подросток получил ожог 100% поверхности тела
Бутылка с бензином, которым подожгли подростка на детской площадке в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
"Тотальный ожог 100% поверхности тела" — такой ужасный диагноз поставили подростку, которого поджёг друг на детской площадке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сейчас парень в критическом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы его спасти. Со всеми, кто находился на детской площадке в момент случившегося, работают следователи.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Инцидент произошёл в Южном Бутове.