Опубликовано видео с детской площадки в Москве, где подросток поджёг друга
СК начал проверку из-за обширных ожогов у подростка на юге Москвы
Детская площадка в Южном Бутове, на которой один подросток поджёг другого. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы опубликовала видео с детской площадки, на которой 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.
Детская площадка в Москве, на которой подросток поджёг друга. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Уточняется, что инцидент произошёл на детской площадке на Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники Следственного комитета.
По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшего мальчика тушили куртками рабочие, которые стали свидетелями случившегося. Ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.
"Следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы", — уточнили в Следкоме.
Напомним, ранее стало известно о том, что на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. У пострадавшего ожог 80% поверхности тела.