Опубликовано видео с детской площадки в Москве, где подросток поджёг друга

Прокуратура Москвы опубликовала видео с детской площадки, на которой 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

Детская площадка в Москве, на которой подросток поджёг друга. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Уточняется, что инцидент произошёл на детской площадке на Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники Следственного комитета.

По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшего мальчика тушили куртками рабочие, которые стали свидетелями случившегося. Ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

"Следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы", — уточнили в Следкоме.