Регион

Уведомления отключены

5 июня, 15:11

Опубликовано видео с детской площадки в Москве, где подросток поджёг друга

СК начал проверку из-за обширных ожогов у подростка на юге Москвы

<p>Детская площадка в Южном Бутове, на которой один подросток поджёг другого. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Детская площадка в Южном Бутове, на которой один подросток поджёг другого. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео с детской площадки, на которой 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

Детская площадка в Москве, на которой подросток поджёг друга. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Уточняется, что инцидент произошёл на детской площадке на Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники Следственного комитета.

По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшего мальчика тушили куртками рабочие, которые стали свидетелями случившегося. Ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

"Следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы", — уточнили в Следкоме.

Под Тулой мужчина за ночь поджёг четыре жилых дома

Под Тулой мужчина за ночь поджёг четыре жилых дома

Напомним, ранее стало известно о том, что на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. У пострадавшего ожог 80% поверхности тела.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров