Под Тулой мужчина за ночь поджёг четыре жилых дома
В Тульской области полиция задержала мужчину за поджог четырёх жилых домов
В Тульской области мужчина поджёг четыре жилых дома за ночь. Его задержала полиция и завела уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек, сообщает телеграм-канал SHOT.
Указывается, что злоумышленник примерно в три часа ночи зашёл в подъезд дома в микрорайоне Северо-Задонск в городе Донской и поджёг строительный мусор. Во время пожара жителей дома эвакуировали. Однако 60-летнюю женщину не удалось спасти, поскольку она надышалась угарным газом во сне и умерла. В результате пожара ещё госпитализировали 65-летнего россиянина.
Как выяснилось, поджигатель был пьян, он поругался с другом и решил спалить его. В дальнейшем мужчина якобы не смог остановиться и поджёг ещё три дома. Там никто не пострадал. Также известно, что мужчина раньше был судим за поджог.
Ранее сообщалось, что на Сахалине автомобиль Toyota Harrier сорвался с моста в реку в районе села Красногорск. Все находившиеся в машине — двое мужчин и женщина — погибли.
Telegram / "МЧС Тульская область"