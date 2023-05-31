Под Тулой мужчина за ночь поджёг четыре жилых дома

В Тульской области мужчина поджёг четыре жилых дома за ночь. Его задержала полиция и завела уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек, сообщает телеграм-канал SHOT.









Указывается, что злоумышленник примерно в три часа ночи зашёл в подъезд дома в микрорайоне Северо-Задонск в городе Донской и поджёг строительный мусор. Во время пожара жителей дома эвакуировали. Однако 60-летнюю женщину не удалось спасти, поскольку она надышалась угарным газом во сне и умерла. В результате пожара ещё госпитализировали 65-летнего россиянина.

Как выяснилось, поджигатель был пьян, он поругался с другом и решил спалить его. В дальнейшем мужчина якобы не смог остановиться и поджёг ещё три дома. Там никто не пострадал. Также известно, что мужчина раньше был судим за поджог.