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31 мая, 07:31

Под Тулой мужчина за ночь поджёг четыре жилых дома

В Тульской области полиция задержала мужчину за поджог четырёх жилых домов

В Тульской области мужчина поджёг четыре жилых дома за ночь. Его задержала полиция и завела уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек, сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Мужчина, который поджёг четыре дома под Тулой. Фото © Telegram / SHOT
    Мужчина, который поджёг четыре дома под Тулой. Фото © Telegram / SHOT
  • Один из домов, который поджёг россиянин. Фото © Telegram / "МЧС Тульская область"
    Один из домов, который поджёг россиянин. Фото © Telegram / "МЧС Тульская область"
  • Последствия пожара в одном из домов под Тулой. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия пожара в одном из домов под Тулой. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия пожара в одном из домов под Тулой. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия пожара в одном из домов под Тулой. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина, который поджёг четыре дома под Тулой. Фото © Telegram / SHOT

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Указывается, что злоумышленник примерно в три часа ночи зашёл в подъезд дома в микрорайоне Северо-Задонск в городе Донской и поджёг строительный мусор. Во время пожара жителей дома эвакуировали. Однако 60-летнюю женщину не удалось спасти, поскольку она надышалась угарным газом во сне и умерла. В результате пожара ещё госпитализировали 65-летнего россиянина.

Как выяснилось, поджигатель был пьян, он поругался с другом и решил спалить его. В дальнейшем мужчина якобы не смог остановиться и поджёг ещё три дома. Там никто не пострадал. Также известно, что мужчина раньше был судим за поджог.

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Ранее сообщалось, что на Сахалине автомобиль Toyota Harrier сорвался с моста в реку в районе села Красногорск. Все находившиеся в машине — двое мужчин и женщина — погибли.

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Telegram / "МЧС Тульская область"

Светлана Оперук
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