Дело о покушении на убийство с особой жестокостью завели после поджога подростка
В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью после того, как на юге столицы был подожжён подросток. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Видео с места поджога 14-летнего подростка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство с особой жестокостью")", — говорится в сообщении.
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Инцидент произошёл в Южном Бутове.
Telegram / Прокуратура Москвы