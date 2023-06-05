Дело о покушении на убийство с особой жестокостью завели после поджога подростка

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью после того, как на юге столицы был подожжён подросток. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Видео с места поджога 14-летнего подростка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство с особой жестокостью")", — говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.