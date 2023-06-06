В Москве отчим подростка заявил, что тот поджёг друга ради пранка

В Москве отчим 14-летнего подростка, который облил друга бензином и поджёг его, объяснил это пранком, попыткой пошутить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отчим подростка, который поджёг друга в Москве, рассказал о случившемся. Видео © Telegram / SHOT

"Они хорошие друзья, они близкие. Они ночевали друг у друга. Для меня это вообще какой-то ажиотаж. Там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли", — сказал мужчина.

По словам отчима подростка-поджигателя, тот якобы не отличался плохим поведением, не конфликтовал со сверстниками. У него есть только проблемы с учёбой — прогулы и плохие оценки.