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6 июня, 11:19

В Москве отчим подростка заявил, что тот поджёг друга ради пранка

В Москве отчим 14-летнего подростка, который облил друга бензином и поджёг его, объяснил это пранком, попыткой пошутить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отчим подростка, который поджёг друга в Москве, рассказал о случившемся. Видео © Telegram / SHOT

"Они хорошие друзья, они близкие. Они ночевали друг у друга. Для меня это вообще какой-то ажиотаж. Там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли", — сказал мужчина.

По словам отчима подростка-поджигателя, тот якобы не отличался плохим поведением, не конфликтовал со сверстниками. У него есть только проблемы с учёбой — прогулы и плохие оценки.

Мать пострадавшего мальчика один раз позвонила с угрозами, поговорить с ней конструктивно не удалось, заявил мужчина. Поджигатель сейчас находится в изоляторе временного содержания, до происшествия он был на учёте в Отделе по делам несовершеннолетних за "антиобщественное поведение". Его мать стоит на учёте за неисполнение родительских обязательств.

"Беспредельщик конкретный": Мать пострадавшего от поджога подростка рассказала о подозреваемом

"Беспредельщик конкретный": Мать пострадавшего от поджога подростка рассказала о подозреваемом

Напомним, в районе Южное Бутово в Москве 14-летний подросток облил бензином и поджёг своего друга. Пострадавший получил ожог 100% поверхности тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков
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