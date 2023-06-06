В Москве отчим подростка заявил, что тот поджёг друга ради пранка
В Москве отчим 14-летнего подростка, который облил друга бензином и поджёг его, объяснил это пранком, попыткой пошутить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отчим подростка, который поджёг друга в Москве, рассказал о случившемся. Видео © Telegram / SHOT
"Они хорошие друзья, они близкие. Они ночевали друг у друга. Для меня это вообще какой-то ажиотаж. Там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли", — сказал мужчина.
По словам отчима подростка-поджигателя, тот якобы не отличался плохим поведением, не конфликтовал со сверстниками. У него есть только проблемы с учёбой — прогулы и плохие оценки.
Мать пострадавшего мальчика один раз позвонила с угрозами, поговорить с ней конструктивно не удалось, заявил мужчина. Поджигатель сейчас находится в изоляторе временного содержания, до происшествия он был на учёте в Отделе по делам несовершеннолетних за "антиобщественное поведение". Его мать стоит на учёте за неисполнение родительских обязательств.
Напомним, в районе Южное Бутово в Москве 14-летний подросток облил бензином и поджёг своего друга. Пострадавший получил ожог 100% поверхности тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
Telegram / Прокуратура Москвы