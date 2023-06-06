"Беспредельщик конкретный": Мать пострадавшего от поджога подростка рассказала о подозреваемом
Мать 14-летнего подожжённого на юге Москвы подростка рассказала о подозреваемом
Мать 14-летнего подростка, которого подожгли в Южном Бутове, рассказала о подозреваемом. По её словам, сверстник давно замечен в разных инцидентах, но в большинстве случаев заявлений на него не писали из жалости.
Женщина призналась, что она, как и другие родители, предупреждала детей не связываться со школьником и его младшим братом. Однако её сын стал общаться с этими ребятами зимой.
"Беспредельщик конкретный, он тут детей баллончиком газовым заливал. Не стали на него писать заявление, пожалели. Его младший брат вообще взрослому парню залил в глаза. Тот тоже не стал писать заявление — жалко. Вот жалко – не жалко, а теперь всё", — рассказала мать подростка телеканалу "360".
По её словам, школьники живут с матерью и бабушкой и не отличаются примерным поведением. Что там произошло на самом деле точно — она не знает, ей позвонили другие ребята. Предварительно, это подозреваемый раздобыл бензин и позвал товарищей "поиграть". После происшествия он заявил с улыбкой на лице, что это ветер во всём виноват.
Ранее Лайф опубликовал кадры с места ЧП на юге Москвы, где подожгли 14-летнего подростка. Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Подростку поставили страшный диагноз — тотальный ожог 100% поверхности тела. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
t.me / Прокуратура Москвы