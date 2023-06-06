"Беспредельщик конкретный": Мать пострадавшего от поджога подростка рассказала о подозреваемом

Мать 14-летнего подростка, которого подожгли в Южном Бутове, рассказала о подозреваемом. По её словам, сверстник давно замечен в разных инцидентах, но в большинстве случаев заявлений на него не писали из жалости.

Женщина призналась, что она, как и другие родители, предупреждала детей не связываться со школьником и его младшим братом. Однако её сын стал общаться с этими ребятами зимой.

"Беспредельщик конкретный, он тут детей баллончиком газовым заливал. Не стали на него писать заявление, пожалели. Его младший брат вообще взрослому парню залил в глаза. Тот тоже не стал писать заявление — жалко. Вот жалко – не жалко, а теперь всё", — рассказала мать подростка телеканалу "360".