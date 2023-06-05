Лайф публикует кадры с места ЧП на юге Москвы, где подожгли 14-летнего подростка

Лайф публикует эксклюзивные кадры с места происшествия на детской площадке в Южном Бутове, где 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Как стало известно телеграм-каналу SHOT, сразу после трагедии друзья мальчика убежали с места трагедии, а на его страшные крики сбежались соседи.

Кадры с места ЧП на юге Москвы, где подожгли 14-летнего подростка. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, что подросток после ЧП лежит на детской горке со страшными ожогами, а свидетели трагедии отпаивают его водой из бутылки. Как стало известно, одежда на нём горела около двух минут и происходящее отпугнуло его друзей: они сразу же убежали. Крики мальчика услышали очевидцы, которые и бросились на помощь к пострадавшему. Они начали тушить горящую одежду на теле ребёнка и вызвали медиков.

"Я подхожу, они дышат бензином. Я не обратил внимания, пошёл дальше. Потом через минут 15–20 я прихожу и вижу толпы людей, подхожу, и мне говорят, что он игрался с зажигалкой, на него вылили бензин и он как факел горел", — признался один из очевидцев.