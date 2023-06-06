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6 июня, 18:14

На два месяца арестован подросток, который поджёг друга в Москве

В Москве суд постановил на два месяца арестовать 14-летнего Давида, который облил бензином и поджёг своего друга на детской площадке в Южном Бутове. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью".

В зал суда заводят подростка, который поджёг друга в Москве. Видео © SHOT

Свою вину парень не признаёт. Семиклассник уже состоял на учёте в Отделе по делам несовершеннолетних за "антиобщественное поведение", а его отчим заявлял, что поджог друга — это такой пранк.

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В Москве медики решили вскрыть грудную клетку мальчику, которого поджёг друг

Напомним, 5 июня в районе Южное Бутово в Москве 14-летний подросток облил бензином и поджёг своего друга. Пострадавший получил ожог 100% поверхности тела. Сразу было заведено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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