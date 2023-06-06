В Москве медики решили вскрыть грудную клетку мальчику, которого поджёг друг
В Москве врачи намерены вскрыть грудную клетку мальчику, которого поджёг сверстник в Южном Бутове. Это необходимо, чтобы получить доступ к поражённым лёгким.
По данным Mash, за последние 12 часов это уже вторая операция для пострадавшего мальчика. Первая длилась до двух часов ночи, он по-прежнему в реанимации.
Телеграм-канал уточняет, что бензин, из-за которого мальчик вспыхнул как спичка, подростки перед этим слили с машины. Предположительно, они надышались газом. В момент трагедии один из них играл с зажигалкой, теперь ему светит шесть лет колонии.
Напомним, в Москве 14-летний подросток облил бензином и поджёг своего друга. Инцидент произошёл в районе Южное Бутово. У пострадавшего тотальный ожог 100% поверхности тела. Следственные органы предъявили 14-летнему подростку обвинение в покушении на убийство. Отчим поджигателя считает, что тот поджёг друга ради пранка.
Unsplash