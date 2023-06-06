В Москве медики решили вскрыть грудную клетку мальчику, которого поджёг друг

В Москве врачи намерены вскрыть грудную клетку мальчику, которого поджёг сверстник в Южном Бутове. Это необходимо, чтобы получить доступ к поражённым лёгким.

По данным Mash, за последние 12 часов это уже вторая операция для пострадавшего мальчика. Первая длилась до двух часов ночи, он по-прежнему в реанимации.

Телеграм-канал уточняет, что бензин, из-за которого мальчик вспыхнул как спичка, подростки перед этим слили с машины. Предположительно, они надышались газом. В момент трагедии один из них играл с зажигалкой, теперь ему светит шесть лет колонии.