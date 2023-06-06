СК предъявил обвинение подростку за поджог сверстника на юге Москвы
Следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство 14-летнему подростку, который облил горючей жидкостью и поджёг сверстника в Москве. Об этом журналистам сообщили в столичном главке СК РФ.
"Следователи столичного СК предъявили обвинение несовершеннолетнему 2008 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — отметили в ведомстве.
В СК добавили, что потерпевший отправлен в городскую больницу, где у него "диагностирован ожог пламенем третьей степени до 99%, термический ожог дыхательных путей". Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли канистру с жидкостью, а также обгоревшую одежду и её фрагменты. Также допрошены свидетели происшествия. Во вторник, 6 июня, следствие ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения.
Напомним, 5 июня на детской площадке в Москве 14-летний подросток облил бензином друга и поджёг. Пострадавшему поставили страшный диагноз — тотальный ожог 100% поверхности тела. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
t.me / SHOT