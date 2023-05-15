Некроз и дырка размером с яблоко: Гоар Аветисян раскрыла последствия операции по уменьшению груди

Известная в России бьюти-блогер и визажист с многомиллионной аудиторией Гоар Аветисян не перестаёт экспериментировать со своим телом. Вечно худеющая девушка недавно решилась на уменьшение груди, однако столкнулась с новыми проблемами. Она призналась подписчикам, что у неё начался некроз.

Гоар Аветисян призналась подписчикам, что у неё начался некроз после операции на грудь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goar_avetisyan

"Вот в этой области вот такая вот дырка была глубокая. Со стороны казалось, будто кто-то откусил яблоко. А потом в один прекрасный день мы с Асей увидели, что она начала разворачиваться. Думала, сердце выпрыгнет оттуда", — сообщила она.

Гоар призналась, что сильно испугалась за своё здоровье и стала много молиться. К счастью, ситуация нормализовалась, однако ощутимо сказалась на весе звезды. По её словам, из-за постоянного волнения она стала заедать стресс и набрала новые ненавистные кило.

"У меня плюс пять килограммов на весах. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья", — заявила Гоар.