Регион

Уведомления отключены

9 июня, 16:57

В Уфе горят цистерны с топливом на железнодорожной станции

На железнодорожной станции в Уфе крупный пожар — загорелось несколько цистерн с топливом. Густой чёрный дым видно из разных частей города. Об этом сообщил SHOT.

Пожар на железнодорожной станции в Уфе. Видео © Telegram / SHOT

На место отправились экстренные службы, причины случившегося выясняются.

Бетонная плита упала с крыши на автомобиль в Уфе из-за грозы

Бетонная плита упала с крыши на автомобиль в Уфе из-за грозы

Ранее сегодня стало известно о пожаре в Белгороде. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Огонь возник из-за падения беспилотника.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров