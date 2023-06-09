В Уфе горят цистерны с топливом на железнодорожной станции
На железнодорожной станции в Уфе крупный пожар — загорелось несколько цистерн с топливом. Густой чёрный дым видно из разных частей города. Об этом сообщил SHOT.
Пожар на железнодорожной станции в Уфе. Видео © Telegram / SHOT
На место отправились экстренные службы, причины случившегося выясняются.
Ранее сегодня стало известно о пожаре в Белгороде. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Огонь возник из-за падения беспилотника.
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Telegram / SHOT