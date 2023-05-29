Бетонная плита упала с крыши на автомобиль в Уфе из-за грозы
В Уфе во время грозы бетонная плита упала на припаркованный автомобиль, сообщает SHOT.
Момент падения бетонной плиты на автомобиль в Уфе. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, случилось это в ЖК "Сосны". Кусок бетона и кирпичной кладки снесло с дома под действием дождя и сильного ветра. Всë это рухнуло на стоящую у здания легковушку "KIA-Рио", также осколками повреждëн автомобиль "Хёндай-Солярис".
Людей внутри машин не было, жертв и пострадавших нет.
Ранее Лайф писал, что в Германии самолёт рухнул на машину, пилот погиб. Пострадало несколько человек, в том числе водитель автомобиля.
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