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29 мая, 18:57

Бетонная плита упала с крыши на автомобиль в Уфе из-за грозы

В Уфе во время грозы бетонная плита упала на припаркованный автомобиль, сообщает SHOT.

Момент падения бетонной плиты на автомобиль в Уфе. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, случилось это в ЖК "Сосны". Кусок бетона и кирпичной кладки снесло с дома под действием дождя и сильного ветра. Всë это рухнуло на стоящую у здания легковушку "KIA-Рио", также осколками повреждëн автомобиль "Хёндай-Солярис".

Людей внутри машин не было, жертв и пострадавших нет.

В США крыша дома обрушилась на людей во время вечеринки

В США крыша дома обрушилась на людей во время вечеринки

Ранее Лайф писал, что в Германии самолёт рухнул на машину, пилот погиб. Пострадало несколько человек, в том числе водитель автомобиля.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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