Бетонная плита упала с крыши на автомобиль в Уфе из-за грозы

В Уфе во время грозы бетонная плита упала на припаркованный автомобиль, сообщает SHOT.

Момент падения бетонной плиты на автомобиль в Уфе. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, случилось это в ЖК "Сосны". Кусок бетона и кирпичной кладки снесло с дома под действием дождя и сильного ветра. Всë это рухнуло на стоящую у здания легковушку "KIA-Рио", также осколками повреждëн автомобиль "Хёндай-Солярис".

Людей внутри машин не было, жертв и пострадавших нет.