Танцы и отдых на палубе: Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге

Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, сделанные на речном круизном теплоходе "Павел Бажов", который более 13 часов назад сел на мель в Астраханской области. На кадрах видно, что люди активно проводят время, некоторые из них расположились на палубе, а другие упражняются в танцах.