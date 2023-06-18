Танцы и отдых на палубе: Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге
Появилось видео с теплохода "Павел Бажов", севшего на мель под Астраханью
Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, сделанные на речном круизном теплоходе "Павел Бажов", который более 13 часов назад сел на мель в Астраханской области. На кадрах видно, что люди активно проводят время, некоторые из них расположились на палубе, а другие упражняются в танцах.
Атмосфера на борту теплохода, севшего на мель в Астраханской области. Видео © SHOT
Как сообщалось ранее, на борту теплохода находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа. Он шёл из Казани в Астрахань по Волге и сел на мель в районе села Чёрный Яр. В результате инцидента никто не пострадал.