Регион

Уведомления отключены

18 июня, 14:01

Танцы и отдых на палубе: Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге

Появилось видео с теплохода "Павел Бажов", севшего на мель под Астраханью

Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, сделанные на речном круизном теплоходе "Павел Бажов", который более 13 часов назад сел на мель в Астраханской области. На кадрах видно, что люди активно проводят время, некоторые из них расположились на палубе, а другие упражняются в танцах.

Атмосфера на борту теплохода, севшего на мель в Астраханской области. Видео © SHOT

Как сообщалось ранее, на борту теплохода находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа. Он шёл из Казани в Астрахань по Волге и сел на мель в районе села Чёрный Яр. В результате инцидента никто не пострадал.

Стала известна судьба пассажиров и экипажа загоревшегося парома на Филиппинах

Стала известна судьба пассажиров и экипажа загоревшегося парома на Филиппинах

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Астраханская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров