Стала известна подробность о состоянии пропавшего батискафа "Титан"
NBC: У корпуса пропавшего батискафа "Титан" была "циклическая усталость"
Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" имел признаки "циклической усталости". Об этом сообщает NBC со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.
Тогда он отмечал, что по этой причине максимальную глубину погружения аппарата снизили до трёх тысяч метров. Обломки "Титаника", к которым отправился батискаф, находятся на глубине 3800 метров.
В презентации от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории OceanGate также указывала, что максимальная глубина погружения аппарата составляет три тысячи метров. Раш говорил о поиске финансирования для компании, деньги должны былы пойти на постройку аппаратов, способных погружаться глубже, чем "Титан".
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Как уже рассказывал Лайф, в Атлантическом океане пропала подлодка с туристами во время экспедиции к месту крушения знаменитого "Титаника". По одной из версий, субмарина компании OceanGate Expeditions могла застрять в обломках затонувшего судна. По данным CNN, на борту подлодки находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Российские специалисты уже предположили, что поднять объект с глубины 20 тысяч футов будет невозможно. В то же время обнаружить его всё же получится. Позже представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что запасов кислорода на туристическом батискафе "Титан", пропавшем в недрах Атлантического океана, осталось на 40 часов.