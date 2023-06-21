Стала известна подробность о состоянии пропавшего батискафа "Титан"

Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" имел признаки "циклической усталости". Об этом сообщает NBC со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

Тогда он отмечал, что по этой причине максимальную глубину погружения аппарата снизили до трёх тысяч метров. Обломки "Титаника", к которым отправился батискаф, находятся на глубине 3800 метров.