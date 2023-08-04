Испанский петух: Почему на самом деле актёр Алексей Панин сбежал из России

Почему на самом деле актёр Алексей Панин сбежал из России Оглавление Что несёт Панин* Куда Панин* сбежал из России Как Панин* стал королём эпатажа в России Что осталось у актёра на родине Следственный комитет России проверит последние заявления скандального актёра Алексея Панина* с призывами к терроризму и вооружённому восстанию в России. Ранее против артиста уже возбуждалось уголовное дело по статье об оправдании терроризма. 41843 41843 Алексей Панин*. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов Shutterstock

Что несёт Панин*

В своём последнем интервью звезда "Жмурок" и король эпатажа совсем пошёл вразнос.

— Я каждый день радуюсь, когда в гроб Российскому государству вбивают последний гвоздь, — злобствовал Панин*, — Этого г… не будет больше на планете. Г… под названием Россия.

В своём последнем интервью Алексей Панин*, вполне возможно, наговорил на статью УК РФ. Фото © YouTube / Осторожно: Собчак

Таким образом он в очередной раз прокомментировал атаки Украины на Крымский мост. В целом, всё, что говорил актёр о политике, вполне может подпасть под действие ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

Было время, когда артист думал иначе и горячо приветствовал присоединение Крыма к России. До сих пор в интернете в большом количестве присутствуют ролики, где Панин* с российским флагом радовался Крымской весне.

За это, как рассказывал сам актёр, его побили в Одессе, когда он туда приехал. А вскоре попал на известный украинский сайт "Миротворец" как провокатор, посягающий на территориальную целостность Незалежной.

По его словам, в то время он не пользовался интернетом, поэтому не владел "правдивой" информацией о реальности. А когда познакомился с ютубом, стал смотреть либеральных блогеров, читать запрещённые сейчас в России СМИ и "переосмыслил" происходящее.

После этого Панина* понесло: он называл Россию "грязной и уголовной", а россиян — "злобными уродцами", у которых вместо мозгов "плавленый сырок".

Панин* горячо приветствовал присоединение Крыма к России в 2014 году. Фото © YouTube / Осторожно: Собчак

— Я искренне ненавижу 80% этого народонаселения. Это не демократическое общество, это не люди с психологией "я человек", это рабы.

Куда Панин* сбежал из России

Осенью 2020 года актёр решил уехать из России. Панин* перебрался в Испанию, где осел в Валенсии в небольшом городе Торревьеха. Муниципалитет славится одним из самых высоких в Европе показателей количества солнечных дней в году — их здесь аж 320.

В собственности у артиста небольшая, по местным меркам, квартира стоимостью 70 тыс. евро. Это жильё с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом и ванной.

— Нет у меня дизайнерского ремонта, нет красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались... В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в чёрном списке, — поделился актёр в одном из своих интервью.

Панин* выходит из подъезда своего дома в Торревьехе. Фото © YouTube / Alexey Panin

Беглец говорит, что живёт очень скромно, однако, судя по его соцсетям, он частенько ходит по местным ресторанам. Вряд ли Панин* востребован за границей как актёр, да и в России никто давно ему не предлагал ролей. Возможно, он проедает оставшиеся от былой яркой жизни накопления.

Зато сейчас, находясь в Испании, Панин* называет себя свободным и счастливым человеком.

Как Панин* стал королём эпатажа в России

Несмотря на взрывной характер, систематические злоупотребления алкоголем, дебоши и хулиганские выходки актёра, карьера Панина* росла в гору вплоть до начала 2010-х.

Съёмочный день у него в то время стоил от двух до пяти тысяч долларов, что позволяло жить на широкую ногу. Однако с 2013 года, когда в СМИ случились резонансные истории с пьяным дебошем Панина* сначала в Туапсе, в баре гостиницы "Каравелла", а следом в ресторане города Вязники Владимирской области, отношение к артисту со стороны работодателей начало меняться.

К концу десятилетия уже мало кто помнил Панина* как артиста, но вся Россия регулярно обсуждала его очередные нетрезвые выходки или русофобские заявления.

Под конец жизни в России Панин здорово потратился на задолженности, штрафы и возмещения ущерба. Фото © spark-interfax

Из России он уезжал совсем не богатым человеком: согласно данным СПАРК, в 2019 году суд пытался взыскать с Панина* 1,36 млн рублей. К тому моменту он также накатал 423 тыс. руб. штрафов ГИБДД, ещё на нём были 41,2 тыс. руб. штрафов за хулиганку и около 20 тыс. рублей неоплаченных налогов. Всего в его отношении было 232 исполнительных производства на общую сумму 3,1 млн рублей.

Кстати, за дебоши и хулиганку в отношении артиста, кроме административных дел, возбуждались и уголовные — например, его привлекали по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и 191-й — за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Весь этот богатый бэкграунд не помешал Панину* в 2012 году попытаться стать депутатом Законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва. Артиста попыталось выдвинуть местное региональное отделение партии ЛДПР, хотя сам Панин* в партии никогда не состоял. Впрочем, эта затея закончилась провалом.

Интересно, что графа "сведения о судимости" осталась пустой, хотя за Паниным* числятся статьи УК РФ. Фото © vyboroteka

Что осталось у актёра на родине

После смерти матери от ковида в 2021 году Панину* в наследство досталась квартира на улице Вавилова — в добротной кирпичной девятиэтажке расположена однушка площадью 41 кв. м и рыночной стоимостью около 15 млн рублей.

Осенью прошлого года ходили слухи, что артист собирался её продать. На сегодняшний день объявлений о продаже однушек той же площади в этом доме на сайтах недвижимости Лайф не нашёл. Возможно, от недвижимости Панин* уже успел избавиться.

Кроме этого, у Панина* есть дом в деревне Даниловка Судогодского района Владимирской области. Там артист был прописан вплоть до бегства из России, и именно туда приходили многочисленные штрафы и уведомления об исполнительных производствах.

Старый дом площадью всего 33,9 квадрата, судя по карте, расположен на отшибе — в стороне от главной деревенской улицы и проезжих дорог. При желании здесь вполне можно затеряться и спрятаться от суеты и проблем.

* Признан в России иностранным агентом.

У Панина*, правда, поехала крыша, или он просто играет такую роль? 0 Он давно уже неадекватный из-за алкоголя Он придумал скандальный образ и поддерживает его, а сам он не такой Я не знаю, кто такой Панин, и мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов