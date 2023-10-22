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22 октября, 11:00

"Вырезали замок и вставили свой": Мигранты захватили квартиру светской львицы Лены Лениной в Париже

Мигранты из Сенегала захватили парижскую квартиру Лены Лениной

<p>Лена Ленина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/LenaLenina1/1305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lena Lenina</a></p>

Лена Ленина. Обложка © Telegram / Lena Lenina

Писательница и светская львица Лена Ленина неожиданно получила огромный счёт за электричество в своей парижской квартире, которая на протяжении долгого времени пустовала. Как оказалось, жильё знаменитой блондинки в буквальном смысле захватили мигранты. Об этом она сама рассказала в телеграм-канале.

Желая разобраться с этим, Ленина прилетела в Париж, но столкнулась с проблемой — её ключ не подходил к двери. Соседи разъяснили ей, что в её квартире поселились незаконные переселенцы. По словам Лениной, два уроженца Сенегала внаглую вырезали замок в квартире светской львицы и вставили свой. Они отказались съезжать из квартиры. При этом обращаться в полицию бесполезно. Согласно французскому законодательству, в случае нелегального заселения владелец жилья должен обратиться в правоохранительные органы в течение 48 часов. А судебные разбирательства могут и вовсе затянуться на годы. Чтобы как-то разрешить ситуацию, Ленина нашла хорошего адвоката, который сумел выманить мигрантов из её квартиры. Благодаря хитрому плану юриста ей окончательно удалось вернуть своё жильё.

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Наталья Исакова
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