"Вырезали замок и вставили свой": Мигранты захватили квартиру светской львицы Лены Лениной в Париже

Писательница и светская львица Лена Ленина неожиданно получила огромный счёт за электричество в своей парижской квартире, которая на протяжении долгого времени пустовала. Как оказалось, жильё знаменитой блондинки в буквальном смысле захватили мигранты. Об этом она сама рассказала в телеграм-канале.

Желая разобраться с этим, Ленина прилетела в Париж, но столкнулась с проблемой — её ключ не подходил к двери. Соседи разъяснили ей, что в её квартире поселились незаконные переселенцы. По словам Лениной, два уроженца Сенегала внаглую вырезали замок в квартире светской львицы и вставили свой. Они отказались съезжать из квартиры. При этом обращаться в полицию бесполезно. Согласно французскому законодательству, в случае нелегального заселения владелец жилья должен обратиться в правоохранительные органы в течение 48 часов. А судебные разбирательства могут и вовсе затянуться на годы. Чтобы как-то разрешить ситуацию, Ленина нашла хорошего адвоката, который сумел выманить мигрантов из её квартиры. Благодаря хитрому плану юриста ей окончательно удалось вернуть своё жильё.