У Агутина и Варум нашли многомиллионный бизнес на зарубежной недвижимости

Российский певец Леонид Агутин не раз опровергал сообщения о том, что его жена Анжелика Варум уехала на постоянное место жительства в США. В Майами у семьи есть зимняя "дача": в начале нулевых супруги купили там квартиру. 24-летняя дочь пары Елизавета Мария с самого детства жила в Штатах с родителями Варум, а год назад перебралась из Майами в Лос-Анджелес.

Примечательно, что это не вся недвижимость Агутина с Варум в США. По данным kp.ru, у знаменитостей в Холливуде (штат Флорида) есть 300-метровые апартаменты с двумя спальнями, тремя санузлами, большой кухней, гостиной, кабинетом и гардеробной певицы. Квартира, отделанная мрамором, оценивается в 2,5 миллиона долларов (243,5 миллиона рублей). Кроме того, в городке Помпано-Бич супруги купили двухэтажный дом площадью 320 квадратных метров с тремя спальнями, бассейном и пирсом — он может стоить почти четыре миллиона долларов (почти 390 миллионов рублей).

При этом сейчас артисты живут в Москве, поэтому майамская квартира пока пустует. Там у них жилплощадь в элитном комплексе экс-президента США Дональда Трампа Tramp Towers на Солнечном острове. Они купили эту 170-метровую квартиру с выходом на пляж, службой безопасности, бассейном, спа- и фитнес-центрами за 700 тысяч долларов (более 68 миллионов рублей). При этом супруги платят за неё США 20 тысяч долларов в год (почти два миллиона рублей).

До пандемии коронавируса за артистами числились ещё одни апартаменты в Майами, однако потом они были проданы. Недавно Варум купила трёхуровневый таунхаус в Авентуре — всё в том же Майами — за 345 тысяч долларов (почти 34 миллиона рублей). Там есть две просторные спальни с выходом к общему бассейну и фонтану, а также гараж, где можно поставить две машины. У таунхауса открытая планировка — между гостиной и столовой нет стены. А в каждой комнате, кроме ванны, оборудована большая гардеробная.

За год цена дома выросла до 479 тысяч долларов (почти 47 миллионов рублей). Причём пока квартира не обставлена, но её можно снять. Таким же образом артисты зарабатывают на другой роскошной майамской квартире в Tramp Towers. Отметим, что во многих элементах декора использованы фигурки слонов. Для квартиры Агутин даже купил столики и подставку под телевизор в виде этих животных. Примечательно, что помимо музыканта недвижимостью владеет его друг, американский продюсер Алекс Сино. Хозяева жилища сдают апартаменты в аренду за восемь тысяч долларов в месяц (почти 780 тысяч рублей).

Известно, что рядом с трамповскими высотками, где расположена майамская квартира Агутина, есть трёхкомнатные апартаменты и у Кристины Орбакайте. В том же доме была квартира и у Филиппа Киркорова.

В Москве же Агутин и Варум проживают в Хамовниках, где у супругов сразу три квартиры. Кроме того, у певца есть ещё квартира площадью 163 квадратных метра в одной из высоток в Кочновском проезде.