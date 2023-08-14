Уступил Пелагее: Агутин объяснил отказ повернуться к Shaman на "Голосе"

Артист Леонид Агутин не повернулся к Shaman (Ярослав Дронов) на слепом прослушивании шоу "Голос", потому что не решил, как относиться к его стилю исполнения. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её Youtube-канале.

"У него сильный голос, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать", — поделился Агутин.

Он подчеркнул, что Shaman поёт в чётко выраженной "народной" манере исполнения. Сам Агутин не видит в этом стиле ничего плохого, но посчитал, что такими стоит заниматься певице Пелагее, тоже участвовавшей в судейском составе. При этом у каждого из жюри была в некотором роде своя роль: судьям "Голоса" свойственно делать свой выбор, основываясь на школе исполнения участника.

Так, вокалистов с исполнением академической школы брали в команду Александра Градского. А сам Агутин звал певцов джаза и соула.

Ярослав Дронов тогда ещё не взял себе тот псевдоним, под которым мы его знаем сейчас. Участвуя в третьем сезоне "Голоса", он дошёл до финала в составе команды Пелагеи.