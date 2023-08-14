Уступил Пелагее: Агутин объяснил отказ повернуться к Shaman на "Голосе"
Певец Агутин: Я не повернулся к Shaman на "Голосе", не понимая, что с ним делать
Леонид Агутин и Shaman (Ярослав Дронов). Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Сергей Карпухин
Артист Леонид Агутин не повернулся к Shaman (Ярослав Дронов) на слепом прослушивании шоу "Голос", потому что не решил, как относиться к его стилю исполнения. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её Youtube-канале.
"У него сильный голос, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать", — поделился Агутин.
Он подчеркнул, что Shaman поёт в чётко выраженной "народной" манере исполнения. Сам Агутин не видит в этом стиле ничего плохого, но посчитал, что такими стоит заниматься певице Пелагее, тоже участвовавшей в судейском составе. При этом у каждого из жюри была в некотором роде своя роль: судьям "Голоса" свойственно делать свой выбор, основываясь на школе исполнения участника.
Так, вокалистов с исполнением академической школы брали в команду Александра Градского. А сам Агутин звал певцов джаза и соула.
Ярослав Дронов тогда ещё не взял себе тот псевдоним, под которым мы его знаем сейчас. Участвуя в третьем сезоне "Голоса", он дошёл до финала в составе команды Пелагеи.
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) 9 сентября сыграет свой первый сольный концерт на стадионе на 60 000 зрителей. Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене".