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4 октября, 09:35

Уехавшая из РФ Дапкунайте кинула покупателей роскошной трёшки в центре Москвы

Уехавшая из РФ Дапкунайте обманула покупателей трёхкомнатной квартиры в Москве

<p>Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей трёхкомнатной квартиры на Никитском бульваре в Пресненском районе Москвы. По данным SHOT, артистка взяла деньги за жильё, уехала из России и не снялась с учёта. В результате новые владельцы больше пяти месяцев не могли там зарегистрироваться.

Исторический дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Исторический дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Телеграм-канал уточняет, что знаменитость продала квартиру мужчине по имени Рубен Худавердян ещё 27 апреля. Сумма сделки не раскрывается, но трёшка оценивалась примерно в 100 миллионов рублей. При этом в Росреестре её не перерегистрировали на нового собственника, а затем Дапкунайте и вовсе перестала выходить на связь.

Исторический дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Исторический дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

В июле покупатель обратился в суд, и сегодня, 4 октября, Пресненский суд Москвы постановил снять с учёта актрису и её сына от третьего мужа — юриста и ресторатора Дмитрия Ямпольского.

Дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Дом на Никитском бульваре, где до отъезда из России жила актриса. Фото © cian.ru

Генпрокуратуру призвали объявить Ингеборгу Дапкунайте иноагентом

Генпрокуратуру призвали объявить Ингеборгу Дапкунайте иноагентом

Напомним, что Дапкунайте после начала спецоперации уехала из России в Бельгию. Она неоднократно высказывалась против РФ, где заработала огромное состояние. Лайф писал, что у Дапкунайте солидный багаж из недвижимости в России.

Никита Осипов
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