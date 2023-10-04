Уехавшая из РФ Дапкунайте кинула покупателей роскошной трёшки в центре Москвы
Уехавшая из РФ Дапкунайте обманула покупателей трёхкомнатной квартиры в Москве
Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей трёхкомнатной квартиры на Никитском бульваре в Пресненском районе Москвы. По данным SHOT, артистка взяла деньги за жильё, уехала из России и не снялась с учёта. В результате новые владельцы больше пяти месяцев не могли там зарегистрироваться.
Телеграм-канал уточняет, что знаменитость продала квартиру мужчине по имени Рубен Худавердян ещё 27 апреля. Сумма сделки не раскрывается, но трёшка оценивалась примерно в 100 миллионов рублей. При этом в Росреестре её не перерегистрировали на нового собственника, а затем Дапкунайте и вовсе перестала выходить на связь.
В июле покупатель обратился в суд, и сегодня, 4 октября, Пресненский суд Москвы постановил снять с учёта актрису и её сына от третьего мужа — юриста и ресторатора Дмитрия Ямпольского.
Напомним, что Дапкунайте после начала спецоперации уехала из России в Бельгию. Она неоднократно высказывалась против РФ, где заработала огромное состояние. Лайф писал, что у Дапкунайте солидный багаж из недвижимости в России.