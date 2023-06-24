10 историй от бывших веганов, почему они вернулись к мясу, и это заставляет задуматься

"Я была вегетарианкой полтора года. Приехала домой, чтобы ухаживать за дедушкой на последней стадии рака. К моему приезду он приготовил много мясной еды, которую я обожаю. (Голубцы у него получились просто лучшими). Он забыл, что я не ем мясо. Но когда я сказала ему это, он моментально загрустил... Подумала: к чёрту всё это, я съем всё это! Он был так счастлив кулинарить для меня, пока ещё мог", — RandomPolishGurl.

"Я была вегетарианкой, потому что думала, что ненавижу мясо. Оказывается, моя мама не умела готовить — она никогда не использовала приправы. Поэтому, как только съехала от родителей и начала готовить, я поняла, что на самом деле люблю мясо!" — Catlover5566.

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"Совершенно не было энергии. Даже на тренировки сил не было, а мне обязательно нужно было на них ходить, чтобы справиться со своей инвалидностью. Поэтому уже через год веганства я был прикован к постели. Я больше никогда не сделаю этого с собой. Я люблю животных, но уж точно не буду калечить себя ради них. Мне просто нужно мясо, чтобы заряжаться энергией для выполнения повседневных задач, которые здоровые люди считают базой", — GemoDorgon.

"Я просто стала матерью. Если я не буду доедать за своими малышами, то я вообще есть не буду", — WaveNimbus.

"Я была вегетарианкой 23 года. Мне было 39, когда я забеременела. Я хотела убедиться, что у моей малышки будет всё, что нужно для развития. По возрасту это была беременность высокого риска. Когда мне впервые за 23 года захотелось мяса, я просто начала его есть", — snaploveszen.

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"Я был вегетарианцем более десяти лет, но мне постоянно приходилось принимать железосодержащие добавки. Что ещё хуже — мой организм вообще не усваивал вегетарианские источники железа, включая большое количество листовой зелени или даже вегетарианские добавки железа (принимал таблетки полгода — ноль реакции), и мне всё равно приходилось использовать продукты животного происхождения. Но когда я начал тренироваться, я постоянно был уставшим и голодным. Пришлось отступить от принципов. Теперь я не ем всё подряд — только мясо кенгуру (у нас их слишком много, так что их отлавливают и отбраковывают) и рыбу. Результат есть — больше не устаю, а успехи в фитнесе уже видно невооружённым взглядом", — mowgliandme.

"Когда я забеременела, всё, о чём я могла думать, — это мясо. У меня никогда до этого не было проблем с тем, чтобы быть веганом, у меня была энергия и всё такое, но во время моей беременности я чувствовала, что, раз уж я так хочу этого, для этого есть причина, поэтому я снова включила его в свой рацион. Теперь я до сих пор питаюсь в основном растительной пищей, но, когда хочется мяса или яиц, я себе не отказываю", — anettkv.

"Моя бывшая заставила меня стать веганом. Когда она изменила мне, первое, что я сделал, — это заказал три тройных чизбургера в Макдоналдсе. Чёрт возьми, ещё никогда мясо не было таким вкусным для меня", — Janx3d.

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"Я был вегетарианцем более 20 лет. Во время химиотерапии мне просто необходим был белок, поэтому пришлось вернуться к мясу. Позже жил за городом и питался курами, свиньями и козами, которых сам взрастил", — Agreeable_Text_36.