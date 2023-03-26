Эти имена носят женщины, рискующие под конец жизни остаться с 40 кошками
Имя — это зашифрованная информация о человеке, его характере и судьбе. Одни женские имена притягивают любовь, деньги и мужчин, а другие — одиночество. Кто из дам рискует жить отшельницей на пенсии?
Имя Тамара
У женщины с именем Тамара не очень получается привести в свою жизнь мужчин. Поэтому старость Тома, скорее всего, проведёт в компании кошек. Фото © Unsplash
Всю жизнь Тамары борются за право быть счастливыми, но судьба часто вставляет палки в колёса, отчего носительницы этого красивого женского имени часто тоскуют в одиночестве. Особенно остро отсутствие партнёра в жизни Тома испытает в преклонном возрасте. И хотя шансы найти любовь на пенсии есть, вероятно, судьба опять помешает.
Женское имя Екатерина
Екатерина — женское имя, транслирующее сильный характер, который часто отпугивает мужчин. Фото © Unsplash
Имя, достойное королевы. Именно поэтому у Екатерины часто возникают проблемы в личной жизни. Тяжёлый характер Кати с возрастом становится всё невыносимее, что оставляет меньше шансов встретить старость рядом с любимым мужчиной. С другой стороны, Екатерина — женщина самодостаточная, сильная личность, поэтому компания кошек в преклонном возрасте её ничуть не смутит.
Имя Валерия
Обладательницы имени Валерия в юности проблем с поклонниками не испытывают, а вот к старости часто остаются одинокими. Фото © Freepik
В молодости у обладательниц имени Валерия не бывает проблем с поклонниками: они кружат поблизости постоянно. Такие женщины купаются в подарках и внимании симпатичных сердцу кавалеров, не зная скуки и тоски. Однако с возрастом у Лер требования к партнёрам становятся абсурдно высокими. Поэтому на старости лет у женщин с именем Валерия часто случаются ссоры с любимыми мужчинами и разводы.
Женское имя Мия
Модное и красивое имя, которое подарит обладательнице много счастья в жизни. Женщина с именем Мия ассоциируется у мужчин с милой принцессой, которую хочется носить на руках. Однако характер дамы — далеко не такой приятный. Мия очень ревнивая, из-за чего часто провоцирует скандалы. Неудивительно, что, став раздражительной и обиженной бабулей, Мия сама выберет провести остаток жизни с кошками. Они хотя бы не предадут и не будут заглядываться на других.
Мия и Стефания — редкие и красивые женские имена, но не всегда способны подарить счастье своим носительницам. Особенно если дело касается любви. Фото © Unsplash
Имя Стефания
Редкое и красивое имя Стефания с древнегреческого можно перевести как "кольцо". Однако именно с браком у этих женщин в жизни будет больше всего проблем. Стеши почему-то постоянно притягивают неправильных для себя мужчин. Вроде и любит, балует, но всегда что-то не то. Поэтому надолго в отношениях женщины с этим именем не задерживаются. С возрастом Стефания и вовсе может решить, что разочаровываться в мужчинах устала и проще ей быть одной или завести котика.
Девушки из соцсетей
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